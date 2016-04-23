حظك اليوم برج الجوزاء السبت 23/4/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>يوم هادئ ومريح بدون أى مشاكل أو توتر حاول أن تنعم بهذا الاسترخاء ولا تشغل فكرك بما سوف يحدث بعد ذلك. عليك التفكير جيدًا فى شئونك المادية ووضع خطة للتغلب على المشاكل المادية المتتالية التى تقابلك.>سوف تكلل قصة الحب الحالية بالكثير من النجاح عليك فقط الصبر فى تلك المرحلة الصعبة وتأكد أنها ستمر وتنتقل أنتَ ومن تحب إلى مرحلة مستقرة وحياة سعيدة.>صحتك جيدة هذه الأيام عليك فقط أن تستمر على ذلك وتهتم بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة كما تفعل من وقت لآخر. احذر من التقلبات الجوية التى قد تصيبك بنزلة برد مفاجئة عليك أخذ التدابير الوقائية.>تنفس الصعداء قليلًا عزيزى الجوزاء خيبات أمل الماضى سوف تبدأ فى الزوال وتنتقل قريبًا إلى مرحلة مهمة جدًا فى حياتك سوف تنقلك عمليًا وعاطفيًا نحو حياة مستقرة وسعيدة.