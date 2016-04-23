حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23 أبريل 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج الحمل حظك اليوم السبت 23\4\2016>إذا شعرت بالملل فى العمل لفترة طويلة، فهذا يعنى أنك تحتاج من تغيير بعض تفاصيل اليوم، كعاداتك فى بدء العمل، أو الطرق التى تسير فيها للذهاب للعمل، الملل والروتين من شأنه أن يطفىء حماسك تماماً وقدرتك على الإنتاج.>العلاقة العاطفية تذبل وتموت دون اهتمام، فالاهتمام هو أساس أى علاقة، لذلك عليك أن تعطى جزءاً من وقتك للشخص الذى ترتبط به، فله عليك حق، وتذكر أن الإهمال مقبرة الحب.>هذا الجو، ودخول الصيف، وتغير المواسم يجعلك عرضة لنزلات البرد، ولذلك عليك توخى الحذر، والاهتمام بصحتك أكثر من ذلك، وإن شعرت بأى أعراض لمرض يلم بك، فاذهب فوراً للطبيب حتى لا تتفاقم الأزمة.>الحياة فترات، إن وجدت نفسك فى فترة بائسة فهذا لا يعنى أنك ستظل فيها للأبد، تسلح بالأمل دوماً فى مواجهة اليأس، واجعل لديك يقيناً أن الغد سيكون أجمل من اليوم.

برج العقرب حظك اليوم السبت 23\4\2016

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برج العقرب على الصعيد المهني:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>لأن الحياة فترات، فإن كنت بلا عمل اليوم، ويومك به الكثير من الفراغ، فعليك أن تملأه بما يفيدك وتستغله أحسن استغلال، حتى عندما تأتى إليك فرصة جيدة تقتنصها، لذلك فى الوقت الحالى عليك تحسين مهاراتك وقدراتك ومعرفة الكثير عن مجال العمل الذى تريد التميز فيه.>بعض المواقف قد لا نستطيع أن نسامح فيها، ولكن مواقف أخرى تستدعى المسامحة وعدم التوقف عندها، وشريك حياتك إن كان له الكثير من الرصيد لديك، ومن المواقف الجيدة، عليك إذاً أن تسامحه حتى تتحرر أنت.>عليك أن تبحث عن أصدقاء يساعدونك ويشجعونك على الالتزام بممارسة الرياضة، فإن مارستها بمفردك، ستجد نفسك قد فقدت حماسك فى وقت قصير.>الانطوائية قد تجعلك تخسر الكثير، وكل شىء يحتاج إلى تدريب وممارسة، ليس مطلوباً منك أن تكون اجتماعياً، ولكن عليك أن تحاول الاندماج فى المجتمع أكثر من ذلك، حتى تستفاد من خبرات الآخرين وتجاربهم.

برج الميزان حظك اليوم السبت 23\4\2016

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برج الميزان على الصعيد المهني:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>إذا وجدت الكثير من العقبات تقف أمامك فى العمل فلا تيأس، وتذكر دوماً أن لكل مشكلة حل، كل ما تحتاج إليه أن تفكر بهدوء وروية حتى تعرف ماذا تفعل بالتحديد، العصبية تجعل أصحابها غير قادرين على حل المشاكل بل تجعلهم يرون فى كل حل مشكلة.>أحياناً يغلق الله النوافذ فى وجهك لسبب ما، قد لا تراه حالياً لكنك ستراه فيما بعد، لا تحزن لإنهاء علاقة كانت تستنفذك، وكنت تعطى فيها بلا أى مقابل، فأى علاقة فى الوجود هى أخذ وعطاء، وإلا تصبح علاقة غير سوية.>صحتك يجب أن تكون من أهم أولوياتك، فلا شىء سيفيدك إن أهملت بها، تحتاج إذاً لوضع نظام غذائى صحى، والالتزام به حرفياً، والابتعاد عن الوجبات الغذائية السريعة.>إن شعرت أنك غير قادر على التحدث أمام جمهور كبير، فهذا لا يعنى أنك غير فاقد لثقتك بنفسك، بل يجب أن تعلم أن الكثيرون يرهبون التحدث على الملأ، وكل شىء بالتدريب، يتحسن.

برج القوس حظك اليوم 23 أبريل 2016

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برج القوس على الصعيد المهنى..

برج القوس على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع أن تمر الفترة المقبلة بكثير من التغيرات على مستوى العمل، كما أن هناك فرصة لكى تحقق ما تريد خصوصاً أن الفترة الماضية مررت ببعض الظروف السيئة التى منعت دون تحقيق ما تريد، لذلك عليك أن تستغل الفرصة الآن.>علاقتك بالحبيب مستقرة جداً إلى حد كبير، فأنت قادر على أن تجعلها على أفضل ما يرام، استمع إلى النصائح التى مررت بها مؤخراً، ولا تجعل الأمور تتعقد فيما بينكما.>يتوقع أن تكون هناك أزمة صحية طارئة، ولكنك ستتعامل معها بشكل صحيح، كما أنه من الضرورى من الآن أن تحصل على قسط كافِ من النوم.>يتوقع علماء الفلك أن هناك تطورات كبيرة خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى العائلة والأصدقاء، وكذلك العمل، فمن الأفضل أن تهتم بصحتك قدر الإمكان.

برج الأسد حظك اليوم السبت 23\4\2016

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برج الأسد على الصعيد المهني:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>بعض الأزمات التى كنت تمر بها الفترة الماضية فى عملك ستزداد وتيرتها بشكل ملحوظ، إذا كنت ترغب فى إنهاء المشاكل الموجودة حاليًا فى عملك فعليك التغيير من نفسك فى بادئ الأمر، اعتزازك وفخرك بنفسك أصبح يؤرقكك كثيرًا ويسبب لك العديد من المشاكل فى عملك، حاول أن تستمع إلى رؤسائك فى العمل.>صحتك الآن جيدة نتيجة فترة الراحة التى أخذتها الأسبوع الماضى، قد يكون اليوم مناسبًا لممارسة رياضة الجرى لفترة قليلة لتحسن صحتك، معاناتك من مشكلة التنفس ستنتهى بعد فترة قليلة، فممارسة الرياضة قادرة أن تمحو غالبية المشاكل الصحية التى تعانى منها.>علاقتك بشريكك ليست جيدة، كنت تظن أن شريكك لا ينتبه إلى تصرفاتك التى تسبب له الضيق معظم الوقت، لذلك من الأفضل أن تصارحه بكل الأخطاء التى ارتكبتها طيلة الفترة الماضية، كى لا يتفاجأ بها، كن حذرًا ولا تؤذى من حولك، ثقتك بنفسك جيدة لكن ازديادها مع الوقت بات يشكل لك أزمات.>الاشتراك فى أحد الأندية الرياضية سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة إليك، كنت قد تلقيت نصائح من مدربى رياضات مختلفة بممارسة الرياضة بشكل دورى، اشتراكك فى أحد الأندية الرياضية سينعكس على حالتك النفسية كثيرًا، حاول أن تدخل فى علاقات اجتماعية جديدة فربما يتغير الأمر بعض الشئ.

برج الثور حظك اليوم السبت 23\4\2016

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برج الثور على الصعيد المهني:

برج الثور على الصعيد الصحى:

برج الثور على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>بعض المشاكل فى عملك جعلتك تفكر فى تركه وتبحث عن فرصة عمل جديدة، لا تجعل بعض الكلمات من زملاؤك تثنيك عن بذل مجهود فى عملك أو تجعلك تترك العمل دون أسباب جادة، إلقاء كل ما يواجههك من عقبات وراء ظهرك سيجعلك شخصًا ناجحًا فى عملك.>احترس من ممارسة بعض الرياضات التى تتطلب حمل أشياء ثقيلة، فهذه الأشياء ستؤثر على ظهرك وفقرات رقبتك، لذا إذا كنت ترغب فى ممارسة الرياضات المختلفة فعليك ممارسة رياضات خفيفة، صحتك الآن جيدة بعد المرور بوعكة صحية كبيرة الفترة الماضية، حافظ عليها.>الأجواء مناسبة للذهاب مع شريكك فى رحلة نيلية والقضاء وقتًا طويلا معه، اصطحاب هدية له بشكل مفاجئ سيكون له أثر كبير فى إزالة كل الآلام والمشاكل التى مررتوا بها الفترة الماضية، حاول أن تبعتد عن اختلاق المشكلات مع شريكك، التعامل بهدوء سيكون أفضل فى الفترة الحالية.>أنت على وشك الدخول فى مشروع جديد بمبلغ من المال لا تخاطر فى الدخول إلى هذا المشروع دون تحديد نسبة نجاحه، لا تغامر مع من تشترك معه فى هذا المشروع، فإما أن يكون صديقًا موثوقًا منه أو من الأفضل عدم الدخول فى هذا المشروع، كن على حذر بشأن أموالك.

برج الجدى حظك اليوم السبت 23 أبريل

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برج الجدى على الصعيد المهنى..

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة..

>إصرارك على تنفيذ ما يدور برأسك ربما سيقودك فى لقريب العاجل إلى أزمة مع مديرك فى العمل، خصوصاً أنه لا يحبذ هذه الطريقة فى التعامل وأنت مُصر على ذلك، فحاول أن تتخلص من العناد>الأزمة فى علاقتكما ليست فى طريقة التعامل، ولكن لأن كل طرف يسعى إلى تنفيذ وجهة نظره وهو ما ينتج عنه أزمة، لذا يفضل أن تستمع إليه وتحاول تجاوز هذه المشاكل البسيطة.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما أنت عليه الآن، كذلك يفضل أن تستمع إلى نصائح الأطباء.>يتوقع أن هناك الكثير من التطورات فى العمل وكذلك على مستوى الأسرة، فيفضل أن تنتبه إلى كل هذه الأمور من حولك، واحرص على تفادى أى أزمات طارئة.

برج السرطان حظك اليوم السبت 23\4\2016

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برج السرطان على الصعيد المهني:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>ترقية جديدة تنتظرك فى عملك اليوم نتيجة ما بذلته من مجهود الفترة الماضية، بعض زملاؤك أزعجهم المجهود الذى كنت تبذله الفترة الماضية لتأثيره بالسلب عليهم، لا تستمتع إلى أقاويل أحد وانتبه جيدًا إلى عملك، فالفرصة قد لا تأتِ سوى مرة واحدة.>صحتك الآن متأثرة بشكل كبير بالطقس السئ، الطقس الحار قد سبب لك الفترة الماضية آلالام فى العظام ما جعلك تشعر بعدم الرغبة فى فعل شئ، اليوم مناسب للنهوض من السرير وممارسة حياتك بشكل طبيعى بعيدًا عن الاستسلام لنزلات البرد التى باتت تلاحقك، التقليل من تناول العقاقير سيجعل صحتك فى تحسن مستمر.>كثرة الشك فى شريكك سبب له الضيق وبات يشعره بأنه محاصرًا من كافة الاتجاهات، الشك الزائد قد يجعل العلاقة تفشل قريبًا، فالثقة المتبادلة بينك وبين شريكك هى أقصر الطرق وأسهلها لبناء علاقة ناجحة، لا تحاول تبادل الاتهامات بينك وبين شريكك وإلقاء أسباب الأزمات عليه دائمًا.>الجلوس مع أفراد أسرتك وعائلتك سيكون له أثر إيجابى كبير عليك، حاول الدخول فى دوائر اجتماعية جديدة هذه الفترة، فأنت بحاجة هذه الأيام لبناء علاقات اجتماعية سليمة وجديدة، وضعك المالى فى تحسن هذه الأيام، لذا حاول أن تحافظ على المستوى المادى الحالى ولا تصرف بسخاء على أشياء لا طائل من ورائها.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 23/4/2016

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برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>يوم هادئ ومريح بدون أى مشاكل أو توتر حاول أن تنعم بهذا الاسترخاء ولا تشغل فكرك بما سوف يحدث بعد ذلك. عليك التفكير جيدًا فى شئونك المادية ووضع خطة للتغلب على المشاكل المادية المتتالية التى تقابلك.>سوف تكلل قصة الحب الحالية بالكثير من النجاح عليك فقط الصبر فى تلك المرحلة الصعبة وتأكد أنها ستمر وتنتقل أنتَ ومن تحب إلى مرحلة مستقرة وحياة سعيدة.>صحتك جيدة هذه الأيام عليك فقط أن تستمر على ذلك وتهتم بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة كما تفعل من وقت لآخر. احذر من التقلبات الجوية التى قد تصيبك بنزلة برد مفاجئة عليك أخذ التدابير الوقائية.>تنفس الصعداء قليلًا عزيزى الجوزاء خيبات أمل الماضى سوف تبدأ فى الزوال وتنتقل قريبًا إلى مرحلة مهمة جدًا فى حياتك سوف تنقلك عمليًا وعاطفيًا نحو حياة مستقرة وسعيدة.

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أبريل

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برج الحمل على الصعيد المهنى ..

برج الحمل على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات الطارئة، كما أن مديرك فى العمل سيجعلك تشعر ببعض الضغوط، بسبب وشاية من أحد الزملاء، كما أنك ستشعر ببعض الأزمات المتتالية التى يفضل أن تنتهى سريعاً>علاقتك بالحبيب غير مستقرة،خصوصاً أنك فى الفترة الماضية انشغلت عنه كثيراً، لذا يجب أن تهتم به أكثر من ذلك ولا تدع الوقت يمر دون أن تعيد صياغة علاقتكما من جديد حتى لا تندم على ذلك فيما بعد.>أوضاعك الصحية جيدة جداً ولكن عليك أن تحصل على قسط كافِ من الراحة، وكذلك يفضل أن تحصل على إجازة طويلة تعوضك أكثر عما قدمته فى الفترة الماضية.>يتوقع أن هناك بعض الأزمات الطارئة التى ستمر بها، ولكنك ستكون أكثر وعياً وتتفادى أخطاء الماضى بذكاء.

حظك اليوم برج الدلو السبت 23/4/2016

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برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>لا تستسلم للاحساس باليأس من أى تغيير فى مجال العمل وحاول قدر الامكان ألا تتخذ أى قرارات مصيرية هذه الأيام بشأن عملك الحالى قد تندم عليها كثيرًا فى المستقبل وتؤثر على حياتك المهنية بالسلب.>تشعر بالهدوء والراحة اليوم على الصعيد العاطفى يوم سعيد تحاولوا فيه أن تتغلبوا على الضغوطات الخارجية وتستمتعوا قليلًا بالحب. عليك أن تهتم قليلًا بأمورك العائلية فإهمالك لها بشكل كبير قد يأتى بالكثير من المشاكل.>احذر من تناول الأدوية من تلقاء نفسك أو بسبب نصائح أشخاص غير مختصين، قد تعانى من ظهور بعض حبوب الوجه المزعجة هذه الأيام بسبب التقلبات الجويه لا تهمل الأمر وقم باستشارة طبيب.>تدخل فى دوامة كبيرة بين الالتزامات العملية والعاطفية حاول أن توازن أمورك حتى لا يطغى أحدهم على الآخر. احذر من بعض المحيطين الذين تتخذهم كأصدقاء مقربين وبداخلهم يوجد الكثير من الكره والحقد.

حظك اليوم برج العذراء السبت 23/4/2016

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برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>قد تأتى لك فرصة عمل جديدة وتتسبب فى نقلة كبيرة فى حياتك بشكل عام ولكن قد تضطر أن تغير مكان إقامتك بسبب ذلك، لا تتردد فى التغيير ولا تخشى منه تحلى بروح المجازفة.>لا تدخل فى علاقات عاطفية غير مناسبة لك فى التفكير حتى لا تندم مستقبلًا حكم عقلك كثيرًا هذه الأيام قبل أخذ أى قرارات مصيرية على الصعيد العاطفى فقد تنجرف فى علاقات تتسبب لك فى الكثير من الأذى.>مشاعرك الهشه تؤثر على صحتك بالسلب وتجعلك تشعر بمشاكل صحية مفاجئة ولكنها ليست خطيرة. لا تتردد فى استشارة طبيب نفسى فقد يكون الحل عنده لتلك المشاكل والادوية ليست ذات قيمة.>تبدو هادئ هذا اليوم رغم كل الضغوطات المحيطة بك، حاول أن تستمتع بهذا الهدوء ولا تفكر ما سيحدث بعد ذلك. استمع لصوت عقلك فقط على الصعيد العاطفى هذه الأيام فأنت بحاجة للحكمة والتفكير المنطقى.