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مديرية أمن الإسماعيلية تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج اليوم

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مديرية أمن الإسماعيلية تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج اليوم مديرية أمن الإسماعيلية تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج اليوم
قال اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية إن المديرية سوف تعلن اليوم السبت فى تمام الساعة الحادية عشر، أسماء الفائزين فى قرعة الحج للموسم الحالى.

وأضاف مدير الأمن، أنه سوف يحضر إعلان قرعة الحج، التى تقام بنزل الشباب بالشيخ زايد بالإسماعيلية بحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ومفتش الداخلية بمديرية أمن الإسماعيلية وعدد من قيادات المحافظة والمواطنين.


>ننشر القائمة الكاملة للفائزين فى قرعة حج وزارة الداخلية بالإسكندرية

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