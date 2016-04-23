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أفضل 3 نصائح غذائية بعد الولادة القيصرية.. اعرفيها

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أفضل 3 نصائح غذائية بعد الولادة القيصرية.. اعرفيها أفضل 3 نصائح غذائية بعد الولادة القيصرية.. اعرفيها
الولادة القيصرية من العمليات المنتشرة بشكل كبير فى الوقت الحالى نظرا لسهولتها، وقد ينتج عنها بعض المضاعفات التى يمكن التغلب عليها بإتباع السيدة نظام غذائى معين.

وفى السياق أوصى تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى "junction Mom" السيدات بعد الخضوع للولادة القيصرية، باحتواء نظامهن الغذائى على مزيج من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من .

كما نصح التقرير السيدات عقب ولادتهن قيصريا بما يلى:
>1- زيادة كمية السوائل فى الجسم:


>إذا كنت تشعرين بالعطش أم لا، فعليك شرب الكثير من السوائل كماء جوز الهند واللبن، لأن المرأة بعد الولادة تكون لديها فرصة كبيرة فى الإصابة بالجفاف، وشرب كثير من السوائل يضمن رطوبة الجسم وتجنب الضعف.

2- تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى:
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من الضرورى أن يشمل النظام الغذائى العديد من الفيتامينات كالحديد وفيتامين سى، لأن ذلك يساعد على التئام الجرح بشكل سريع وتشكيل الأوعية الدموية، كما يحد من الإصابة بعدوى البرد والسعال.

3- اتباع نظام غذائى غنى بالحديد:
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من المضاعفات الشائعة بعد الولادة القيصرية فقدان الدم، وهذا يؤدى إلى الإصابة بفقر الدم، لذا يساعد اتباع نظام غذائى غنى بالحديد على إنتاج الهيموجلوبين ومنع الإصابة بفقر الدم، كما أن مناعة المرأة بعد الولادة القيصرية تكون ضعيفة ومن ثم معرضة للعدوى بالأمراض، وتناولها الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد يساعد فى تقوية جهازها المناعى ومنع إصباتها بالأمراض.

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