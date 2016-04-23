علاجات طبيعية للإمساك.. أبرزها تناول الفشار

1- الألياف

2- تناول الفشار

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لعلاج الإسهال.. 4 وصفات طبيعية من الزنجبيل تخلصك من المشكلة

الإمساك من المشكلات المؤرقة التى يعانى منها كثير من الأشخاص حول العالم، وهو مرض ليس له سبب محدد ويترتب عليه أحيانا الإصابة بشرخ شرجى أو تخمر البراز فى البطن. وكشف الموقع الإخبارى الأمريكى “Health”، عن نوعين من الأطعمة المذهلة لعلاج الإمساك، هما:>إذا كان لديك إمساك شديد يزورك من حين لآخر أو ألم شديد أو نزيف، فمن المهم أن تذهب للطبيب لأن هذه الأعراض يمكن أن تكون علامة على وجود اضطراب فى الجهاز الهضمى أكثر خطورة. وفى معظم الحالات يكون الإمساك مجرد علامة على أن النظام الغذائى يحتاج مزيد من الألياف يوميا لدرء الإمساك.>الفشار وسيلة منخفضة السعرات الحرارية ورائعة للحصول على المزيد من الألياف فى النظام الغذائى الخاص بك دون الإصابة بالبدانة، حيث إنه من الحبوب الكاملة، التى يعتبر زيادتها فى النظام الغذائى وسيلة فعالة للقضاء على الإمساك.

دراسة: الألبان الصناعية تتسبب فى 5. 60 % من حالات الإسهال بين الأطفال