هاشتاج "لن نسمح بتخريب مصر" لدعم مؤسسات الدولة يحلق فى سماء "تويتر"
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "لن نسمح بتخريب مصر" لدعم مؤسسات الدولة المختلفة وبالتحديد وزارة الداخلية لرفع معنوياتهم فى محاربة الإرهاب.إعلان - Ads إعلان - Ads
واحتل الهاشتاج المركز الثالث فى قائمة الأكثر تداولاً وانتشاراً بآلاف التغريدات والتدوينات فى خلال ساعات قليلة.
>- احتفالات يوم الأرض الأولى عالميا والتاسعة فى مصر على "تويتر"
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واحتل الهاشتاج المركز الثالث فى قائمة الأكثر تداولاً وانتشاراً بآلاف التغريدات والتدوينات فى خلال ساعات قليلة.
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>- احتفالات يوم الأرض الأولى عالميا والتاسعة فى مصر على "تويتر"
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