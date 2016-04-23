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هاشتاج "لن نسمح بتخريب مصر" لدعم مؤسسات الدولة يحلق فى سماء "تويتر"

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دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "لن نسمح بتخريب " لدعم مؤسسات الدولة المختلفة وبالتحديد وزارة الداخلية لرفع معنوياتهم فى محاربة الإرهاب.

واحتل الهاشتاج المركز الثالث فى قائمة الأكثر تداولاً وانتشاراً بآلاف التغريدات والتدوينات فى خلال ساعات قليلة.
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>- احتفالات يوم الأرض الأولى عالميا والتاسعة فى مصر على "تويتر"
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