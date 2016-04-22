أخبار ليبيا اليوم.. وزير الداخلية الليبى يبحث توسيع العمل ببنغازى

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على عقد وزير الداخلية المكلف بالحكومة الليبية الموقتة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث توسيع العمل بالمناطق المحررة ببنغازى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات رئيس وزراء بريطانيا حول ليبيا.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم عقد وزير الداخلية المكلف بالحكومة الليبية الموقتة،اللواء طيار محمد المدنى الفاخرى، مساء الخميس، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث توسيع العمل بالمناطق المحررة بمدينة بنغازى شرق ليبيا.

ونقلت اخبار ليبيا اليوم عن عضو مكتب الإعلام بوزارة الداخلية إن الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة الداخلية فى بنغازى كان بحضور مدير أمن بنغازى، العقيد مصطفى رقيق، ورئيس جهاز الأمن الداخلى العقيد إدريس السعيطى ورئيس وحدة الشئون الأمنية بمديرية الأمن العقيد رافع بسيكريى.

وأوضح أن الاجتماع ناقش توفير الأمن وزيادة توسيع نطاق الغرف الأمنية بعد تحرير عدة مناطق وأحياء بالمحور الغربى والجنوبى للمدينة، خصوصًا أن الحسم أصبح قاب قوسين أو أدنى، مشيرًا إلى أن الاجتماع بحث أيضًا آلية نشر دوريات ثابتة ومتحركة بتلك المناطق.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا، بأنه أحرز تقدمًا فى معركتهم على الإرهاب فى العراق وسوريا، مؤكدًا أن الوضع فى ليبيا يشكل تحديًا كبيرًا.

وأضاف كاميرون خلال مؤتمر صحفى بينه وبين الرئيس الأمريكى بارك أوباما حول سبل مكافحة الإرهاب، أن هناك تعاونًا مع ليبيا لمنع المهاجرين من عبور الحدود الليبية الأوروبية، مضيفا أن بريطانيا تواصل عملها فى مكافحة تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، كما أن هناك تعاونًا مع أمريكا فى قضايا الأمن القومى، بالإضافة إلى الاقتصاد والتجارة.

وأشار إلى أن عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى تمنحنا الأمن والازدهار، مؤكدا أن هناك مباحثات مع أوباما حول سبل تعامل أوروبا مع قضية اللاجئين.

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