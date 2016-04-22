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إصابة خمسة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة

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إصابة خمسة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة إصابة خمسة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة

>أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص الحى والاختناق خلال المواجهات الأسبوعية التى اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة بالقرب من الشريط الحدودى الفاصل مع قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة فى غزة فى بيان صحفي، أن متظاهرا أصيب بالرصاص الحى واثنين آخرين بالاختناق قرب موقع "ناحال عوز" شرق مدينة غزة، كما أصيب شابان بالاختناق قرب معبر "إيرز" (بيت حانون) شمال القطاع.

وتشهد مناطق التماس على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة مظاهرات كل يوم جمعة، ضمن الفعاليات التضامنية مع الهبة الجماهيرية الحالية فى القدس والضفة الغربية وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
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