الدفاع الروسية: مسلحى "أحرار الشام" تنتهك الهدنة فى سوريا

> أعلن مركز التنسيق الروسى للمصالحة فى سوريا، أنه رصد 7 خروقات لنظام الهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى صمود وقف الأعمال القتالية فى معظم محافظات البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية مساء اليوم الجمعة - أن المركز أشار إلى أن مسلحى جماعة "أحرار الشام" المعارضة قصفوا مواقع للقوات الحكومية السورية فى ثلاث بلدات بريف اللاذقية، إلى جانب إطلاقهم النار على مواقع الجيش فى حى صلاح الدين بحلب، كما ذكر البيان أن عناصر جماعة أخرى تدعى بأنها من المعارضة، وهى "جيش الإسلام"، قصفوا مواقع القوات السورية النظامية فى ريف دمشق.

وأكد المركز أن سلاح الجو الروسى لم يستهدف خلال هذه الفترة مواقع المجموعات المعارضة التى أعلنت تخليها عن القتال وأبلغت المركز الروسى (فى قاعدة "حميميم" الجوية بريف اللاذقية) أو الأمريكى (فى عمان) بمكان تواجدها.

وأورد المركز أن عدد البلدات السورية المنضمة إلى نظام وقف الأعمال القتالية ارتفع إلى 70، فيما يبقى عدد المجموعات المسلحة التى أعلنت انضمامها إلى الهدنة عند مستواه السابق (50 مجموعة)، وبحسب البيان، فإن المركز الروسى للمصالحة، بالتعاون مع سلطات محافظة حمص، سلم حوالى 6 أطنان من المساعدات الإنسانية لسكان يعيشون فى مخيمات للنازحين.

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