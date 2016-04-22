أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الدفاع الروسية: مسلحى "أحرار الشام" تنتهك الهدنة فى سوريا

Google+ Print
الدفاع الروسية: مسلحى "أحرار الشام" تنتهك الهدنة فى سوريا الدفاع الروسية: مسلحى "أحرار الشام" تنتهك الهدنة فى سوريا

> أعلن مركز التنسيق الروسى للمصالحة فى سوريا، أنه رصد 7 خروقات لنظام الهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى صمود وقف الأعمال القتالية فى معظم محافظات البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم مساء اليوم الجمعة - أن المركز أشار إلى أن مسلحى جماعة "أحرار الشام" المعارضة قصفوا مواقع للقوات الحكومية السورية فى ثلاث بلدات بريف اللاذقية، إلى جانب إطلاقهم النار على مواقع الجيش فى حى صلاح الدين بحلب، كما ذكر البيان أن عناصر جماعة أخرى تدعى بأنها من المعارضة، وهى "جيش الإسلام"، قصفوا مواقع القوات السورية النظامية فى ريف دمشق.

وأكد المركز أن سلاح الجو الروسى لم يستهدف خلال هذه الفترة مواقع المجموعات المعارضة التى أعلنت تخليها عن القتال وأبلغت المركز الروسى (فى قاعدة "حميميم" الجوية بريف اللاذقية) أو الأمريكى (فى عمان) بمكان تواجدها.

وأورد المركز أن عدد البلدات السورية المنضمة إلى نظام وقف الأعمال القتالية ارتفع إلى 70، فيما يبقى عدد المجموعات المسلحة التى أعلنت انضمامها إلى الهدنة عند مستواه السابق (50 مجموعة)، وبحسب البيان، فإن المركز الروسى للمصالحة، بالتعاون مع سلطات محافظة حمص، سلم حوالى 6 أطنان من المساعدات الإنسانية لسكان يعيشون فى مخيمات للنازحين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017