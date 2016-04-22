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كوبلر يدعم مقترح النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الليبى

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كوبلر يدعم مقترح النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الليبى كوبلر يدعم مقترح النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الليبى

>أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، عن دعمه لقرار عدد من نواب البرلمان الداعمين للحكومة، على أن تقوم حكومة الوفاق بأداء اليمين القانونى فى مكان آمن فى ليبيا.

وأضاف كوبلر، فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "الفسيبوك"مساء اليوم، أنه لابد للحكومة من أن تستلم زمام الأمور سريعا.

وقد فشل أمس مجلس النواب فى عقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة الوفاق والتعديل الدستورى وأصدر أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسى وحكومة الوفاق الوطني، بيانا بشأن منح الثقة لحكومة الوفاق، أعربوا فيه عن استيائهم من استخدام بعض أعضاء المجلس لأعمال تتنافى مع العمل النيابى ومدونة السوك والأخلاقيات، بهدف تعطيل جلسات مجلس النواب، والتى كان آخرها إقفال قاعة المجلس وسحب كشف الحضور، وعزوف رئيس المجلس عن دخول القاعة رغم دعوته للنواب بالحضور.
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