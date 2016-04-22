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بعد تجارب الفئران.. سفر البشر الي المريخ يسبب تلف مبكر للكبد

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بعد تجارب الفئران.. سفر البشر الي المريخ يسبب تلف مبكر للكبد بعد تجارب الفئران.. سفر البشر الي المريخ يسبب تلف مبكر للكبد

المريخ

مراسل«ONA»:

كشفت دراسة جديدة عن جانب خطير وغير متوقع من تأثير الرحلات الفضائية على أجساد البشر والتي كان العلماء يتغاضون عنها سابقاً.

وتم إرسال فئران إلى الفضاء لمدة أسبوعين تقريباً، وأكتشف بعد عودتهم وجود تلف مبكر للكبد بعد الرحلة الفضائية .

وقالت دراسة حول هذا الأمر أن «قبل القيام بهذه التجربة لم يكن لدينا الكثير من المعلومات عن تأثير الرحلات الفضائية على الكبد».

وأضافت الدراسة أنه «غالباً ما كان رواد الفضاء يعودون مصابين بأعراض تشبه أعراض مرض السكري، ولكن كانت تتم معالجتها بسرعة » .

وأوضح باحثون من جامعة ولاية كولورادو، أن هذه الدراسة يمكن أن تؤثر على رحلات الفضاء المستقبلية والبعثات الطويلة الأجل إلى المريخ، لوجود احتمال كبير وهو أن يتلف كبد الإنسان في حال بقائه فترة طويلة في الفضاء ، وأن رحلة المريخ التي تخطط لها ناسا لا يمكن أن تتم قبل عام على الأقل  .

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