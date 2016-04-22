أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الكهرباء: انتهاء 95% من صيانة المحطات استعداداً لمواجهة الصيف

Google+ Print
وزارة الكهرباء: انتهاء 95% من صيانة المحطات استعداداً لمواجهة الصيف وزارة الكهرباء: انتهاء 95% من صيانة المحطات استعداداً لمواجهة الصيف
قال محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن قطاع الكهرباء يبذل جهود كبيره من أجل ألا تعود أزمة انقطاع الكهرباء والتى أزعجت الشعب المصرى منذ عام 2013 وما قبله.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى مداخلة هاتفية، مع الاعلامى، معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج 90 دقيقة، والمذاع عبر فضائية المحور، أن صيف عام 2015 مر بسلام دون إنقطاع الكهرباء، لافتاً إلى أنه فى سبتمبر 2015 بدأت وزارة الكهرباء فى تنفيذ برنامج دقيق لصيانة محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية على أن تنتهى منه أخر أبريل الجارى بنسبة وصلت إلى 95 % .

وأشار إلى أن بعض المحطات تم استبدال الوقود المشغل لها لتعمل بالمازوت بديلا عن الغاز الطبيعى، وذلك لمواجهة صيف 2016.

قطع التيار الكهربائى السبت والأحد عن 12 قرية فى بنها لمدة 8 ساعات

صحافة المواطن: بالصور.. كابلات عارية وأعمدة مضاءة نهارا بالتجمع الخامس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365