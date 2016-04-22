وزارة الكهرباء: انتهاء 95% من صيانة المحطات استعداداً لمواجهة الصيف

قال محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن قطاع الكهرباء يبذل جهود كبيره من أجل ألا تعود أزمة انقطاع الكهرباء والتى أزعجت الشعب المصرى منذ عام 2013 وما قبله.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى مداخلة هاتفية، مع الاعلامى، معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج 90 دقيقة، والمذاع عبر فضائية المحور، أن صيف عام 2015 مر بسلام دون إنقطاع الكهرباء، لافتاً إلى أنه فى سبتمبر 2015 بدأت وزارة الكهرباء فى تنفيذ برنامج دقيق لصيانة محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية على أن تنتهى منه أخر أبريل الجارى بنسبة وصلت إلى 95 % .

وأشار إلى أن بعض المحطات تم استبدال الوقود المشغل لها لتعمل بالمازوت بديلا عن الغاز الطبيعى، وذلك لمواجهة صيف 2016.

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