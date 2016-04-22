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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام كما تزداد كميات السحب صباح الأحد على الغرب والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة  قد تنشط احيانا بعد الظهر والمساء وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية خاصة الشمالية. 

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 14 - 28 كم/ساعة بوجة عام  20 - 36 كم/ساعة فوق البحر والمناطق المكشوفة بعد الظهر والمساء .

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 11 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة السابعة و57 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة السابعة و 41 دقيقة مساء  .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    33      21              80       15 .
> دبي                        32      22              80       20 .
> الشارقة                   32      21              75       25.
> عجمان                    33      21              75       20.
> أم القيوين                33       21             75        20 .
> رأس الخيمة             34       20             80        25 .
> الفجيرة                   37       25             70       15.
> العين                     35       20              60       10 .
> ليوا                       36      20               70       10 .
> الرويس                  33      22               70       20 .
> السلع                    33       22               70       20.
> دلما                      32      24               75       25 .
> طنب الصغرى          31      24               80       35 .
> طنب الكبرى            31      24               80       35 .
> أبوموسى               31       23               80       30.

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