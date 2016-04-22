رئاسة الجمهورية: تحسين معيشة المواطن المصرى فى قمة أولوياتنا

قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا الأسبوع كان حافلًا على مستوى الزيارات الدولية، سواء زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، وولى عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدًا أن مصر استعادت موقعها كقبلة للعلاقات الدولية فى منطقة الشرق الأوسط، فى أبريل الجارى.

وأضاف "يوسف" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى" الذى تقدمه الإعلامية رشا نبيل، أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصرى والارتقاء بظروفه، دائمًا يأتى فى قمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية وحل مشكلة الكهرباء، والغاز، واستكمال شبكة الطرق والحاجات التى تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

وشدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على أنه فى قلب اهتمامات الرئاسة، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توفير فرص عمل جديدة فى المجالات المختلفة، لافتًا إلى أن جميع المشروعات التى تم الاتفاق عليها مع فرنسا والسعودية والإمارات تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن بتوفير فرص عمل إضافية.

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