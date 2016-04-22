صراع الأحزاب لحسم لجان البرلمان «دعم مصر» يسعي للهيمنه ..«المصريين الأحرار» يطمح فى الوكاله …و«الوفد» يصراع

يحسم مجلس النواب، بعد غد السبت، مصير المعركة المشتعلة بين أعضائه على رئاسة اللجان النوعية، حيث يتنافس أكثر من 150 مرشحًا للفوز بها.

> وكثف النواب الأيام القليلة الماضية اجتماعاتهم؛ للحصول على ثقة النواب في ترشيحهم على رئاسة اللجان.

> ومن المقرر تجرى انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ظهر السبت، وسط حالة من الترقب، والتربيطات التي تجرى بأروقة المجلس، حيث ينافس ائتلاف دعم مصر، على كل مناصب اللجان ما بين رئاسة ووكالة وأمانة سر، في الوقت الذي أعلن حزب المصريين الأحرار منافسته على 4 لجان، وحزب الوفد على 3 لجان، فيما يحاول المستقلون أن يكون لهم دور في لجنة حقوق الإنسان واللجنة الاقتصادية.

> وتأتي أسماء مرشحي ائتلاف دعم مصر حتى الآن كالتالي: “كمال عامر، على رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، وحسين عيسى، للجنة الخطة والموازنة، واللواء صلاح أبوهميلة، للجنة الحكم المحلي، واللواء سعد الجمال، للجنة الشئون العربية، والدكتور محمد عبدالحميد، للجنة الاقتصادية، والدكتور عبدالهادي القصبي، للجنة التضامن الاجتماعي وشئون الإعاقة، والدكتور علاء والي على لجنة الإسكان”.

كما تتضمن ترشيحات الائتلاف، الدكتورة نضال السعيد ، لرئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد زكي السويدي، للجنة الصناعة، وأسامة هيكل، للجنة الثقافة والإعلام، وسحر طلعت مصطفى، للجنة السياحة والطيران المدني، وجبالي المراغي، للقوى العاملة، وفرج عامر، للشباب والرياضة، والدكتور أسامة العبد، للجنة الشئون الدينية، وهمام العادلي، للجنة المقترحات والشكاوى، والسيد حسن، للجنة الزراعة، ومجدي مرشد لرئاسة لجنة الصحة، والسفير محمد العرابي للجنة الشئون الخارجية.

> من جانبه أكد النائب أحمد السجيني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب قرر المنافسة على رئاسة 3 لجان نوعية فقط، حيث يدفع بالنائب المستشار بهاء الدين أبوشقة، للمنافسة على رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية، فيما ينافس المهندس أحمد السجيني، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، على رئاسة لجنة الإدارة المحلية، كما يخوض النائب طلعت السويدي، عضو المجلس بمحافظة الشرقية، المنافسة على رئاسة لجنة الطاقة.

وأضاف السجيني: “منافسة الوفد أيضًا ستكون على وكالة لجان التعليم والإعلام والمقترحات والشكاوى والزراعة والصحة، وأمانة سر لجان الصحة والإدارة المحلية”، مؤكدًا أن الأمر في النهاية انتخابات ونتمنى التوفيق للجميع.

> من جانبه أعلن حزب المصريين الأحرار، منافسته على رئاسة 4 لجان، و9 وكالات، واثنين من أمناء السر، حيث سيتم الدفع بالدكتور أيمن أبوالعلا ليخوض الانتخابات على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، واللواء هشام الشعيني على الزراعة، واللواء حاتم باشات على الشئون الأفريقية، واللواء سعيد طعيمة على النقل والمواصلات، فيما يدفع ائتلاف “25، 30″ بيوسف القعيد لرئاسة الثقافة والإعلام، وجمال شيحة للتعليم، ومحمد عبدالغني للإسكان، وعبدالحميد كمال للتنمية المحلية.

> ومن المستقلين يخوض النائب محمد أنور السادات، موقعة شرسة، مع النائب مرتضى منصور، على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، في مواجهة مرشح المصريين الأحرار، الدكتور أيمن أبوالعلا، فيما تشهد اللجنة الاقتصادية منافسة وزير التموين الأسبق الدكتور علي مصيلحي لمرشح دعم مصر، الدكتور محمد علي.

> ومن المنتظر أن تجرى جلسة الانتخابات في تمام الساعة الواحد يوم السبت المقبل، لمدة 3 ساعات، على أن تعلن النتيجة في الجلسة المسائية في تمام الساعة الرابعة، فيما تأتي أسماء اللجان النوعية من 25 لجنة وفق اللائحة الجديدة، بعد أن كانت 19 في الماضي، حيث تضم قائمة اللجان: “لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الشئون العربية، ولجنة الشئون الأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الاقتراحات والشكاوى، ولجنة القوى العاملة، ولجنة الصناعة، ولجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة الزراعة والري، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، ولجنة الثقافة لإعلام والسياحة، ولجنة الشئون الصحية، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة السياحة والطيران المدنى.