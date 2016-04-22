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مصرع مهندس زراعى أثناء عبوره الطريق الصحراوى بالبحيرة

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مصرع مهندس زراعى أثناء عبوره الطريق الصحراوى بالبحيرة مصرع مهندس زراعى أثناء عبوره الطريق الصحراوى بالبحيرة
لقى مساء اليوم الجمعة، مهندس زراعى مصرعه إثر اصطدامه بسيارة، خلال عبوره طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى، بالقرب من مدينة النوبارية بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية بحادث تصادم بالطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية الكيلو 82 دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور "أحمد ع.ن" 24 عاما، مهندس زراعى، ومقيم بعزب شهاب الدين مركز حوش عيسى، للطريق المشار إليه، اصطدمت به السيارة رقم "ف و أ" 8389 ملاكى، قيادة "محمود. و" 29 عاما، سائق، ومقيم بالرمل ثانى الإسكندرية، مما أدى لوفاته، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .


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