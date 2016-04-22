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بالفيديو.. مرح البقاعى: الوضع متعثر جدًا فى سوريا بسبب تعنت النظام واستمرار العنف

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بالفيديو.. مرح البقاعى: الوضع متعثر جدًا فى سوريا بسبب تعنت النظام واستمرار العنف بالفيديو.. مرح البقاعى: الوضع متعثر جدًا فى سوريا بسبب تعنت النظام واستمرار العنف
قالت مرح البقاعى مستشارة شئون الشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية سابقًا، إن الوضع متعثر جداً فى سوريا بسبب تعنت النظام السورى، واستمرار العنف من جانب النظام السورى وحلفائه، موضحة أنه ليس من الممكن أن يكون هناك حوار فى جنيف وتدك الطائرات البلاد، واختراق الهدنة، وهناك مدن محاصرة.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "من أمريكا"، على فضائية "النهار اليوم"، مع الإعلامية جيهان منصور، المعارضة السورية تصرفت بخط وطنى واضح ولا يمكن أن يستمر فى المفاوضات تحت ظل القتل والعنف الممنهج ضد الشعب السورى.


>وأشارت إلى أن أوباما كان يرقص السامبا مع زوجته عندما كان هناك ضربات مؤلمة فى بروكسيل، قائلة "الله يعطيه العافية، ويقوم الآن بجولات دولية، ختامه مسك، لأنه سيخرج من الحكم، وجولاته فسحة سياسية"، موضحة أنه من المضحك أن أوباما وعد وزير الدفاع الأمريكى بدوريات بحرية لحماية الحدود اليمنية من تهريب الأسلحة، فهل هذا دور أمريكا العظمى فقط؟.


>- مرح البقاعى: وضع أمريكا السياسى لم يتحسن فى عهد أوباما

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