تغييرات هاني رمزي تقود الشرطة لتعادل مثير أمام أسوان

حقق اتحاد الشرطة تعادلا مثيرا مع أسوان وعاد بالنتيجة بعد أن تأخر بهدفين لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة 25 من الدوري المصري.

ةتألق الإيفواري إريك تراوري مهاجم أسوان وسجل هدفين في الدقيقتين 16 و26 من الشوط الأول، فيما سجل أحمد مصطفى شمامة هدف الشرطة الأول في الدقيقة 54 وتعادل صامويل أوسو في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

وبدأ أسوان المباراة مهاجما بغية إحراز هدف مبكر وتحقق له ما أراد بعد 16 دقيقة عندما لعب أسامة مرعي عرضية تركها إيهاب المصري بذكاء لإريك تراوري الذي أسكنها الشباك.

وبعد 10 دقائق ضاعف تراوري النتيجة من رأسية قوية أسكنها الشباك بعد ركلة حرة من فؤاد سلامة مرت من دفاع الشرطة.

وفي الدقيقة 29 أهدر إيهاب المصري فرصة قتل المباراة بهدف ثالث بعدما راوغ صلاح ريكو وسدد من مسافة قريبة كرة ضعيفة في يد عمرو حسام حارس مرمى اتحاد الشرطة.

ثم لقطة جدلية بعدما انطلق عبد الله سيسيه من اليمين وحاول مراوغة إبراهيم القاضي في منطقة الجزاء ليسقط المهاجم البوركيني وتلمس الكرة يد القاضي ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثم يتراجع عنها ويحتسب ركلة ركنية.

ثم فرصتان خطيرتان من صلاح ريكو وشمامة في الدقيقتين 38 و45 تصدى للأولى رضا السيد حارس أسوان وارتطمت الكرة الثانية في الشباك من الخارج.

تغييرات رمزي

مع بداية الشوط الثاني أجرى هاني رمزي المدير الفني للشرطة تغييرا هجوميا بدخول سعيد كمال لاعب الوسط بدلا من محمد عبد السلام الظهير الأيسر ليعود خالد الغندور للمركز الظهير.

واستطاع الشرطة تقليص الفارق عن طريق مصطفى شمامة بعد مجهود جماعي بدأ من تمريرة بينية من محمد بسيوني لصلاح ريكو الذي مرر كرة عرضية وصلت لشمامة أسكنها الشباك.

وواصل الشرطة هجومه وهدد بسيوني مرمى أسوان في أكثر من مرة ثم أهدر إيهاب المصري فرصة هدف محقق لأسوان في الدقيقة 66 بعد انفراد بالمرمى أنقذه عمرو حسام.

وفي الدقيقة 83 أشرك هاني رمزي المهاجم صامويل أوسو ليكافئه البديل بتسجيل هدف التعادل بعد دقيقتين من رأسية متقنة بعد عرضية أخطأ رضا السيد حارس أسوان في تقديرها.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أسوان لـ29 نقطة ويتقدم مركز واحد ليصبح في المركز الـ12 ويرتفع رصيد الشرطة لـ17 نقطة في المركز الـ16 أول مراكز الهبوط وبفارق 7 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ15.