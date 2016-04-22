الفريق مميش في ذكرى الأبنودي: كان يتمنى أن يشهد افتتاح قناة السويس الجديدة



> شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ووزير الثقافة حلمى النمنم ومحافظ الإسماعيلية ياسين طاهر مساء اليوم الجمعة حفل إحياء الذكرى الأولى لرحيل الشاعر القدير عبد الرحمن الأبنودي في حفل إقيم أمام مركز التدريب البحري والمحاكاة لهيئة قناة السويس.

قال الفريق مهاب مميش إن الشاعر القدير عبد الرحمن الأبنودى زرع لدينا حب مصر من خلال أشعاره ولا نستطع أبدأ أن نوفيه حقه وخاصة أن سيرته عطرة على مدى تاريخه.

وأضاف مميش “الخال الأبنودى دخل كل بيت من بيوت مصر عبر تراثه الثقافى.. وأنا كرجل من رجال القوات المسلحة فأغانى الأبنودي دائما كانت تعطيني الأمل لذا فبكل أمانة فهذا الرجل هو مثال للمصري الأصيل الذى عشق تراب مصر.. وكان الأبنودي يتمنى أن يشهد حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، لكنه لم يحالفه الحظ بسبب وفاته قبيل الافتتاح.

كما شهد الحفل اللواء على العزازي مدير أمن الإسماعيلية والإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي والدكتور أحمد عواض رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الدورة 18 ومحمد عاطف مدير المهرجان.

وتستمر فعاليات احتفال ذكرى الأبنودي على مدار اليوم من خلال حفل أخر يحيه المطرب على الحجار بقصر ثقافة الإسماعيلية.

يذكر أن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى ولد عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا، وتوفي في 21 أبريل عام 2015، وكان قد كتب العديد من الأغاني وقام بغنائها مجموعة من المطربين أبرزهم عبد الحليم حافظ وشادية وصباح ووردة ومحمد منير، إلى جانب تأليفه لأغاني مسلسلات شهيرة أبرزها ذئاب الجبل والنديم فضلا عن مؤلفاته الشعرية من الكتب، وكان أول شاعر عامية مصري يحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2001.