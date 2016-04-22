تغييرات هاني رمزي تقود الشرطة لتعادل مثير أمام أسوان

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخلية عير FilGoal.com نيته الرحيل بشكل رسمي عن صفوف الفريق.

تعادل سلبي حكم نتيجة مباراة الداخلية أمام بتروجيت بدون أهداف في الجولة الـ25 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتحدث علاء عبد العال لـFilGoal.com عقب المباراة قائلا: "حان وقت الرحيل عن الداخلية. وتحدثت معهم عن ذلك".

وأضاف "الداخلية بيتي وقدمت كل شيء هنا والآن هم يحتاجون للتغيير وكذلك أنا".

وأوضح "وصل لي عرضا من نادي ظفار العماني منذ أسبوع. وطلبت بعض الشروط ومن المنتظر أن يصلي لي الرد النهائي من النادي العماني يوم الأحد".

وعلم FilGoal.com بوجود عرض محلي لعلاء عبد العال من قبل نادي إنبي. ورد نادي ظفار العماني يحدد وجهة المدرب.

ويحتل نادي ظفار العماني المركز الرابع برصيد 38 نقطة من 25 مباراة بالدوري العماني.

ويأتي إنبي في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة في الدوري المصري.

وعلى الجانب الأخر أكد عثمان الدسوقي مدير الكرة بنادي الداخلية لـFilGoal.com عقد اجتماعا للمجلس يوم الأحد لمناقشة أمر المدرب.

إلا أنه كرر أن "حتى الآن مجلس الإدارة لم يقبل استقالة علاء عبد العال".

ويحتل نادي الداخلية المركز السابع برصيد 38 نقطة من 25 مباراة.