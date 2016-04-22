معلومات استخبارية أمريكية كشفت مخطط داعش لاستهداف مدرسة بالدنمارك

كشفت معلومات استخبارية أمريكية مخططا لتنظيم (داعش) الإرهابي لاستهداف مدرسة في الدنمارك بواسطة ضابط أمريكي يعمل في قاعدة “عين الأسد” العسكرية بالأنبار غربي العراق.

وقال ستيف وارن المتحدث باسم التحالف الدولي المناهض لداعش ، في تصريح صحفي اليوم الجمعة ، إن الضابط برادلي جريم ـ وهو ضابط بالجيش الأمريكي متمركز في الوقت الحالي بقاعدة (عين الأسد) العراقية ـ تمكن من جمع معلومات استخباراتية عبر وثائق أظهرت عزم عناصر بداعش ، من أصول دنماركية ، شن هجوم باستخدام قنابل بدائية الصنع على مدرسة.

وأضاف : إن المعلومات التي قدمها برادلي ساعدت في كشف المخطط ، وأسفرت عن عدد من الاعتقالات ومصادرة مواد متفجرة ، ما أدي إلى إنقاذ أرواح مواطنين واحباط المخطط.

> وأشار إلى أن السفارة الدنماركية في واشنطن منحت برادلي وسام الدفاع لجهوده في حفل حضره وزير دفاع الدنمارك الجنرال بيتر بارترام.

على صعيد آخر ، أقر الجيش الأمريكي بمقتل 20 مدنيا وإصابة 11 آخرين في غارات للتحالف الدولي على أهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا ، وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي ، في بيان صحفي ، إن المدنيين قتلوا وأصيبوا في غارات جوية خلال الفترة من العاشر من سبتمبر والثاني من فبراير الماضيين.