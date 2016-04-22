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كمال زاخر: الحج للقدس لا علاقة له بالتطبيع والكنيسة تراجعت عن العقوبات الروحية

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كمال زاخر: الحج للقدس لا علاقة له بالتطبيع والكنيسة تراجعت عن العقوبات الروحية كمال زاخر: الحج للقدس لا علاقة له بالتطبيع والكنيسة تراجعت عن العقوبات الروحية

 

 

قال المنسق العام للتيار العلماني المسيحي، كمال زاخر، إن الحج إلى القدس الشريف شعيرة مسيحية لا علاقة له بالسياسات أو توتر العلاقات بين الدول، لافتًا إلى أن رحلات الحج للقدس كانت تتم بعيدًا عن الإعلام حتى في بعد قرار منع البابا شنودة للمسيحين من الحج.

وأضاف خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الكنيسة تراجعت عن إلحاق عقوبة روحية ودينية على من يسافر حاليًا، مشددًا على أنه لا يجب الربط بين ما هو ديني وما هو سياسي.

وأكد “زاخر” أن محاولات الحديث عن تطبيع الأقباط المصريين المسييحيين أمر تم تجاوزه لأن الحج لا علاقة له بالتطبيع، مردفاً: “وجود الأقباط يدعم القضية الفلسيطينة ولا يضرها”.

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