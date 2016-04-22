وزارة الإسكان تعلن تفاصيل أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعى فى تاريخ مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعى، فى تاريخ مصر، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن غدا السبت هو أول أيام سحب كراسات الشروط، لحجز أكثر من نصف مليون وحدة سكنية بالمشروع، حيث يتم شراء كراسات شروط الحجز من مكاتب البريد فى المدن، والمراكز.

وأوضح الوزير أنه سيتم فتح باب الحجز لأكثر من ١٠٠ ألف وحدة سكنية فى مراحل التشطيب بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2) تشطيب كامل، فى 24 محافظة، وسيخصص لذلك كراسة شروط منفصلة، بمظروف خاص، به رقم كودى، كما سيتم فتح باب الحجز لـ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2) فى 27 محافظة، وذلك بنظام التمليك بالمشروع، وسيتم تخصيص كراسة شروط أخرى لها، بمظروف خاص.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: سيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد جدية الحجز ابتداء من يوم الثلاثاء 3/5/2016 حتى يوم الثلاثاء 31/5/2016، مشيراً إلى أنه بالنسبة للوحدات التى فى مراحل التشطيب سيتم تخصيصها تباعاً بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، وتحديد المستحقين، على أن يتم سداد باقى مقدم الحجز فى خلال أسبوعين من تاريخ إخطار المتقدم برسالة نصية على الموبايل المسجل، أما بالنسبة للوحدات التى سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام فسيتم سداد باقى مقدم الحجز الخاص بها على أربعة أقساط قبل الاستلام.

وأضاف وزير الإسكان أنه على المواطنين الذين تقدموا للحجز فى الإعلان السابع بمحافظة الجيزة “دهشور”، وانطبقت عليهم الشروط، ولم يحصلوا على وحدات، ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، عدم التقدم مرة أخرى فى هذا الإعلان، حيث سيتم توفير وحدات سكنية لهم بمدينة ٦ أكتوبر، وعليهم استكمال سداد جدية الحجز بمبلغ ٤ آلاف جنيه ليصبح ٩ آلاف جنيه، وسداد باقى مقدم حجز الوحدة على دفعات ربع سنوية بمعدل ٤ آلاف جنيه كل ٣ أشهر لحين تخصيص الوحدة، ويتم السداد بفروع بنك التعمير والإسكان، وسيعلن عن مواعيد السداد، موضحاً أنه فى حالة عدم سداد باقى جدية الحجز يعتبر ذلك عدولاً عن الحجز وعلى المتقدم سحب جدية الحجز.

وأشار إلى أنه يتم تقسيط ثمن الوحدة على ٢٠ عاما بنظام التمويل العقارى، ويتم توفير دعم نقدى لا يرد من الدولة لكل مستفيد بالمشروع، يتراوح بين ٥ آلاف و٢٥ ألف جنيه، حسب دخل المواطن.. وفيما يتعلق بالشروط العامة، قال المهندس خالد عباس: إنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي السابق للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى، أو مالكاً لسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.