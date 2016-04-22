الدكتور أحمد عكاشة: ثورة يناير سبب انحطاط نفسية المصريين

فجر الدكتور أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسى عضو المجلس الرئاسى لكبار علماء مصر - مفاجأة فى ندوة استضافه خلالها "اليوم السابع"، حيث اعتبر ثورة 25 يناير أبرز أسباب انحطاط نفسية المصريين.

واستطرد عكاشة: "يناير بالمناسبة ليست ثورة لأن من قام بها لم يحكم ولكنها انتفاضة أو هبة من الشعب للإفصاح عن معاناته، وبعدها شعر الشعب بالإحباط لعدم تحقق توقعاته".

وأوضح أستاذ الطب النفسى أن الإحباط الذى أصاب المصريين له 4 أعراض هى:

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1 - الغضب والعدوان ضد النفس والغير، فالمصاب بهذا المرض يعتدى على نفسه كأن ينتحر أو يهاجر بطريقة غير الشرعية، أو يعتدى على الآخر دون ندم أو تأنيب الضمير.> 2- القلق والغضب.>3- الاكتئاب.>4- اللامبالاة وهى المسئولة عن ضعف الروح المعنوية، وأحد أنواع الإحباط، وتعد الأخطر على الإطلاق.