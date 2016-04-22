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تعرف على الأطعمة قليلة السعرات الحرارية مع رجيم البروتين

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تعرف على الأطعمة قليلة السعرات الحرارية مع رجيم البروتين تعرف على الأطعمة قليلة السعرات الحرارية مع رجيم البروتين
يتبع البعض البروتين كأحد الأنظمة الصحية التى تساعد فى إنقاص الوزن والتخلص من الزائدة بصورة أسرع، ويرجع السبب فى إقبال الكثيرين على رجيم البروتين إلى أن الوجبات التى تحتوى على بروتين أكثر هى التى تساعد فى التغلب على الجوع ما يجعل الجسم يفقد الوزن بسهولة.

وفى السياق كشف الموقع الأمريكى "web md" فى تقرير نشره مؤخرا عن الأطعمة التى يمكن تناولها ضمن رجيم البروتين وتتسم بقلة السعرات الحرارية وهى:

الأطعمة التى تتناسب مع رجيم البروتين..


>1. المأكولات البحرية مثل سمك السالمون أو أى نوع يحتوى على أحماض أوميجا 3.
>2. اللحوم الحمراء أو الدجاج خالى الدهون.
>3. الفاصوليا والفول الصويا والعدس من أفضل البروتينات النباتية الغنية بالألياف.
>4. اللوز والشوفان مع اللبن قليل الدسم.
>5. البيض.
>6. المكسرات الطبيعية غير المحمصة لاحتوائها على الدهون الصحية المفيدة.
>7. فى حالة استخدام الزيوت يفضل زيت الزيتون.

نصائح مهمة عند اتباع رجيم البروتين..


>وينصح خبراء التغذية فى رجيم البروتين:
>1- الذين يعانون من مشكلات صحية فى الكبد أو الكلى لا يتبعون رجيم البروتين.
>2- تقسيم الوجبات على مدار اليوم على أربعة أو خمس وجبات صغيرة.
>3- يمكن إضافة الأفوكادو على الوجبات كأحد مصادر الدهون الصحية.
>4- ممارسة التمارين الرياضية تساعد فى إنقاص الوزن بجانب رجيم البروتين.

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