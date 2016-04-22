أنجيلا ميركل تحصل على جائزة «الحريات الأربع»

منحت «مؤسسة روزفلت» الأمريكية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جائزة «الحريات الأربع» الدولية عن دورها في الأزمة الأوكرانية وأزمتي الديون اليونانية واللجوء.

ودافعت ميركل في كلمة الشكر التي ألقتها عن اتفاق «واحد مقابل واحد»، الذي عقده الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن اللاجئين؛ معربة عن الحاجة إلى “منظور حقيقي يسهم في إبادة نموذج الأعمال البغيضة التي يقوم بها مهربو البشر”.

وأكدت أن بلادها تعمل الآن على توزيع اللاجئين بشكل عادل في أوروبا، وتمضي قدماً لمواجهة أسباب اللجوء.

> وتُمنح جائزة «الحريات الأربع» سنوياً لشخصية أو منظمة تُكرِّس جهودها من أجل الحريات الأربع التي صاغها الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت عام 1941، وهي: حرية الرأي، وحرية الدين، والحرية في عدم المعاناة، والحرية في عدم الشعور بالخوف.

> ويأتي توقيت منح هذه الجائزة في وقت تواجه فيه ميركل انتقادات كبيرة من الصحافة الألمانية وشركائها في الحزب «الديمقراطي الاشتراكي الألماني» (SPD)، والتي قد تهدد قدرتها على السيطرة على حكومة برلين، وخاصة بعد سماحها بمحاكمة الممثل الكوميدي الألماني يان بويمرمان، بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.