بالصور.. ميدان الأبنودى بالإسماعيلية ينتظر الافتتاح الرسمى

استعدادات مكثفة بالإسماعيلية لافتتاح ميدان الأبنودى بمنطقة نمرة 6 أمام مبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، وبالتعاون مع هيئة قناة السويس، فى إطار إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشاعر الخال عبد الرحمن الأبنودى بحضور اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والإعلامية نهال كمال حرم الراحل العظيم ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

بحضور جمع كبير من الشعراء والأدباء والزجالين والإعلاميين، بمصاحبة فرقة الموسيقى العسكرية للجيش الثانى الميدانى والاستعانة بشاشة عرض كبيرة لإذاعة الأغانى الوطنية والصور الخاصة بالخال.

وبدأت الاحتفالية بالتجمع بمقر مبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس ثم التوجه إلى ميدان الزهراء الذى أطلق عليه اسم ميدان الأبنودى لانطلاق مراسم الاحتفال من الميدان وعرض مجسم مصور للراحل فى وسط الميدان، الذى سوف يشهد قريبا وضع تمثال بالحجم الطبيعى للراحل من أعمال الفنان الدكتور حسين الشابورى وعرض مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية والأعمال الفنية الخالدة للأبنودى، ثم التوجه إلى قصر ثقافة الإسماعيلية لمتابعة الاحتفالية بإحياء الذكرى العطرة للخال والتى يحيها الفنان على الحجار وفرقته الموسيقية وبمشاركة فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى لتقديم باقة من الأغانى، التى قام الشاعر الكبير بتأليفها وعزفت الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة.



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