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جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب أدوية محظور تصديرها بقيمة 9 ملايين جنيه

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جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب أدوية محظور تصديرها بقيمة 9 ملايين جنيه جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب أدوية محظور تصديرها بقيمة 9 ملايين جنيه

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي والرقابة الإدارية محاولة تهريب كمية من الأدوية المحلية والمستوردة المحظور تصديرها إلا بموافقة مسبقة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح له اليوم ، إن مدير مكافحة التهرب الجمركي حسن عمر ورئيس قسم الحركة أحمد دياب اشتبها في مشمول 5 بيانات جمركية مصدرة إلى الكويت.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 466ر763 ألف عبوة أدوية متنوعة محلية وأجنبية الصنع وغير مدرجة بالبيانات الجمركية ، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بنحو 9 ملايين و822 ألفا و570 جنيها.

وقرر عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات والإحالة إلى النيابة العامة التي قررت مصادرة الأدوية وإيداعها بمخازن وزارة الصحة وسداد الغرامة المقررة على الأدوية المستوردة.

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