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في 3 ألعاب مختلفة.. الأهلي والزمالك يلتقيان 3 مرات في أقل من 24 ساعة

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في 3 ألعاب مختلفة.. الأهلي والزمالك يلتقيان 3 مرات في أقل من 24 ساعة في 3 ألعاب مختلفة.. الأهلي والزمالك يلتقيان 3 مرات في أقل من 24 ساعة

يلتقي الأهلي والزمالك في ثلاث لعبات مختلفة بأقل من 24 ساعة بداية من يوم غدا السبت وحتى بعد غدا الأحد.

الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، وشاء القدر أن تحتدم المنافسة بينهما في أقل من 24 ساعة، وفي 3 لعبات مختلفة.

مباريات الفريقان لن تكون عابرة، فنتائجهم ستتحكم بشكل كبير في حسم أي منهما لثلاثة ألقاب.

كرة اليد

في كرة اليد، سيلتقي الأهلي مع الزمالك عصر غدا السبت في تمام الساعة الرابعة بنهائي كأس على صالة مدينة شرم الشيخ الدولية.

كرة يد - تعرف على موعد والقناة الناقلة لقمة الزمالك والأهلي

الزمالك وصل للنهائي عبر بوابة هيليوبليس في قبل النهائي، فيما تخطى الأهلي نظيره سموحة في طريقه لنهائي البطولة.

كرة السلة

الأهلي والزمالك سيلتقيان أيضا في كرة السلة، ولكن قبل بدء مباراة اليد، وتحديدا في الساعة الثالثة عصرا.

المباراة ستكون في الجولة الأولى من الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري السوبر.

وستقام المباراة المرتقبة على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

كرة طائرة

المواجهة الأخيرة بين الأهلي والزمالك ستكون في كرة الطائرة، والمناسبة هي الجولة الأخيرة من دوري كرة الطائرة.

المباراة ستقام مساء يوم الأحد المقبل في الساعة الثامنة، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعلية، إذ يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز للظفر بلقب الدوري الذي يتنافس عليه مع طلائع الجيش.

فيما سيحاول الزمالك تحقيق الفوز على غريمه التقليدي لحرمانه من اللقب، حتى وإن ذهب لطلائع الجيش.

وكان الزمالك قد فقد الأمل نهائيا في الفوز بالبطولة بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية.

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فيديو اليوم السابع

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