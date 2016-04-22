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ستافان دى ميستورا: مواصلة مفاوضات السلام السورية الأسبوع المقبل

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ستافان دى ميستورا: مواصلة مفاوضات السلام السورية الأسبوع المقبل ستافان دى ميستورا: مواصلة مفاوضات السلام السورية الأسبوع المقبل
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا اليوم الجمعة إنه يعتزم مواصلة مباحثات السلام الأسبوع المقبل ربما حتى يوم الأربعاء لكنه قال إن هناك "توجهات تثير القلق على الأرض."

وأضاف دى ميستورا إن وقف إطلاق النار فى الصراع السورى قد يعود بالتأكيد إلى مساره "لكن ذلك سيتطلب جهودا حثيثة، مطالبا باجتماع "طارئ" لمجموعة العمل الدولية حول سوريا على المستوى الوزارى، فى ظل التدهور الحاصل بالنسبة للوضع الانسانى واتفاق وقف الأعمال القتالية والعملية السياسية فى جنيف.
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