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دى ميستورا: الهدنة بسوريا فى خطر شديد وسنواصل المحادثات حتى الأسبوع المقبل

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دى ميستورا: الهدنة بسوريا فى خطر شديد وسنواصل المحادثات حتى الأسبوع المقبل دى ميستورا: الهدنة بسوريا فى خطر شديد وسنواصل المحادثات حتى الأسبوع المقبل
أعرب المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا، عن قلقه تجاه ما حدث اليوم فى مدينة حلب، لافتا إلى أن المحادثات ستسمر حتى الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وأضاف المبعوث الدولى إلى سوريا خلال مؤتمر صحفى، عقد فى جنيف، أن الهدنة فى سوريا فى خطر شديد إذا لم يتم التحرك بسرعة، مؤكدا أنه ليس لديه ما يدل على محادثات مباشرة بين الطرفين السوريين.

وأشار دى ميستورا، إلى أن الأمم المتحدة طلبت اجتماعا وزاريا طارئا لدعم جهود السلام فى سوريا.


>وكالة: روسيا لم تنفذ أى طلعات جوية فوق موقع تحطم طائرة حربية فى سوريا

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