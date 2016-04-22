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المرصد السورى: ارتفاع أعداد قتلى غارات جوية على مدينة حلب إلى 19 قتيلا

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المرصد السورى: ارتفاع أعداد قتلى غارات جوية على مدينة حلب إلى 19 قتيلا المرصد السورى: ارتفاع أعداد قتلى غارات جوية على مدينة حلب إلى 19 قتيلا

> أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة عن ارتفاع أعداد قتلى الغارات الجوية التى نفذتها السورية على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى مدينة حلب إلى 19 قتيلا على الأقل.

وأضاف المرصد - حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) - أن الطائرات نفذت 14 غارة على الأقل فى المدينة الواقعة فى شمال البلاد وفى محيطها والتى تشهد قتالا عنيفا فى الأسابيع الأخيرة، وكان المرصد أعلن - فى وقت سابق اليوم - مقتل 10 أشخاص على الأقل فى ضربات جوية للقوات الحكومية على عدة مناطق فى مدينة حلب شمال البلاد.

وأضاف أن طائرات النظام السورى شنت ضربات جوية على عدة مناطق بمدينة حلب، ما أسفر عن سقوط 10 أشخاص، مشيرا إلى أن أعداد القتلى مرشح للزيادة مع إصابة العشرات بعضهم فى حالة خطيرة.
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مصر 365

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