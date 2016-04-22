وفاة عضو المجلس التشريعى الفلسطينى "ربيحة ذياب"

توفيت، اليوم الجمعة، النائب فى المجلس التشريعى المناضلة ربيحة ذياب عن عمر يناهز 62 عامًا.

ونعت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" - مفوضية التعبئة والتنظيم ربيحة ذياب، التى وافتها المنية ظهر اليوم عن عمر 62 عامًا.

وقالت حركة فتح، أن ذياب التحقت بحركة فتح منذ البدايات، وتم اعتقالها 7 مرات بدون اعتراف، وقد قضت فى السجن ما يقارب السبع سنوات، ومرتين إقامة جبرية، كل مرة لمدة 6 أشهر، هذا وقد تم منعها من السفر من قبل الاحتلال الإسرائيلى لمدة 19 عاماً.

ونعى سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكى، اليوم، عضو المجلس التشريعى ربيحة ذياب، والتى وافتها المنية، اليوم، عن عمر يناهز 62 عامًا.

وقال سفير فلسطين بالقاهرة فى بيان صحفى، مساء الجمعة، أن الفقيدة كانت مثالاً للمرأة الفلسطينية المناضلة التى ساندت الرجل الفلسطينى فى كافة مراحل النضال والتحرر.

وشغلت ربيحة ذياب العديد من المناصب أهمها، وزير شئون المرأة 2009- 2013، عضو المجلس التشريعى الفلسطينى 2006- حتى الآن، ووكيل مساعد وزارة الشباب والرياضة 2005.

وشغلت المناضلة الفلسطينية مناصب نائب رئيس وعضو مكتب تنفيذى للجنة المرأة لمنظمة المؤتمر الإسلامى، عضو فى قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة المرأة- بجامعة الدول العربية، رئيس مؤتمر إقليم فتح فى رام الله حركة التحرير الوطنى الفلسطينية فتح، نائب رئيس المؤتمر العام لانتخابات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

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