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«الكحلاوى» و«إيلي يليا» في حلقة خاصة عن«الأغنية الوطنية»علي «الحياة»..الأحد

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«الكحلاوى» و«إيلي يليا» في حلقة خاصة عن«الأغنية الوطنية»علي «الحياة»..الأحد «الكحلاوى» و«إيلي يليا» في حلقة خاصة عن«الأغنية الوطنية»علي «الحياة»..الأحد

الاعلامي عمرو الليثي

مراسل«ONA»:

يحل المطرب محمد احمد الكحلاوى والمطربة الشابة أية عقيل والمطرب اللبنانى إيلى إيليا نجم ستار أكاديمى فى الموسم الماضى، الأحد المقبل ، ضيوفا علي برنامج «بوضوح» مع الاعلامي عمرو الليثي في الساعة العاشرة مساءاً علي شاشة قناة«الحياة» .

وتقام الحلقة تحت عنوان«الاغنية الوطنية في الوطن العربي»، كما تتناول الحلقة أيضاً الأغنية الوطنية وعشق الملايين لها فى الوطن العربى، وكيفية دعمها والإرتقاء بها، وأبرز الأغانى الوطنية التى قدمها نجوم العرب على مدار التاريخ، وتتخلل الحلقة غناء باقة من أجمل الأغانى الوطنية.

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