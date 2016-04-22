جامعة القاهرة تعقد بروتوكول تعاون مع إتحاد الإذاعة والتليفزيون

كتب: هادي العباسي

عقدت جامعة القاهرة بروتوكول تعاون مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، لتنظيم مهرجان الشباب الخاص بمشروعات تخرج طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام.

ويأتي البروتوكول وفق المخطط الأكاديمي لجامعة القاهرة بشكل عام وكلية الإعلام بشكل خاص لترويج مشروعات التخرج لطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون كنوع من الدعم المادي والمعنوي لتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي من خلال تقديم جيل جديد يحمل طاقات النشاط والإبداع في مجالهم بعد إنتهاء فترة دراستهم بالجامعة.

ويذكر أن المهرجان يتيح إمكانية مشاركة كليات وأقسام الإعلام علي مستوي الجمهورية، وسيتم عرض مشروعات التخرج على شاشات القنوات الإقليمية، قبل بدء المهرجان بشهر، لإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في عملية التصويت الإلكتروني.

ويعقد المهرجان خلال أغسطس القادم، ويتضمن جدول المهرجان تقديم جوائز، للطلاب الحاصلين علي المراكز الأولي في التصويت الإلكتروني، تصل قيمتها إلي75000 جنيه مصري، وبث اليوم الختامي للمهرجان علي شاشة التليفزيون المصري فضلاً عن توفير فرص عمل للطلاب منفذوا المشروعات.