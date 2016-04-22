أوزيل عن موسمه الرائع: ما فائدة تألقي إن لم نتوج بالألقاب

موسم رائع يقدمه صانع الألعاب الألماني ميسوت أوزيل مع أرسنال نافس فيه فريقه على لقب الدوري قبل أن يسقط في الأمتار الأخيرة كعادته.

أداء أوزيل المميز لم يشفع له في اختياره ضمن فريق العام في الدوري الإنجليزي بالرغم من تصدره لقائمة صانعي الأهداف هذا الموسم برصيد 18 تمريرة حاسمة بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم تييري هنري بـ20 تمريرة حاسمة.

وأجرى لاعب ريال مدريد السابق حوارا مع مجلة أرسنال قال فيه: "في الحقيقة لا أهتم للإحصائيات والأرقام."

وأضاف: "قد انتبهت لبعض الأخبار مثل اقترابي من تحطيم الرقم القياسي في صناعة الأهداف. لكنني لا ألعب كرة القدم لتحطيم الأرقام. أعرف ما يمكنني القيام به كما أدرك أنني من أفضل صانعي الألعاب في العالم لكن أولويتي هي الفوز بالألقاب".

وتساءل صاحب الـ28 عاما: "ما الفائدة من تقديمي لموسم رائع بدون تحقيق بطولة؟"

وأنهى اللاعب الألماني حديثه وقال: "بتوالي المباريات أدرك قيمتي كلاعب وأؤدي بشكل أفضل. في بعض الأحيان قد لا يحدث ذلك لكن لحسن حظي فقد حدث هذا الموسم".

وكان أرسنال قد خرج من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة ثم غادر كأس إنجلترا الذي حمل لقبه في العامين الماضيين بالخسارة أمام واتفورد. ويتخلف بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي متصدر الدوري مع تبقي 4 مباريات وبصعوبة وصوله للصدارة يقترب الفريق اللندني من الخروج خالي الوفاض هذا الموسم.