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على غير العادة.. رونالدو يفشل في تحطيم رقم قياسي بسبب الإصابة

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على غير العادة.. رونالدو يفشل في تحطيم رقم قياسي بسبب الإصابة على غير العادة.. رونالدو يفشل في تحطيم رقم قياسي بسبب الإصابة

يبدو أن النجم البرتغالي وماكينة أهداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو سيفشل لمرة في كسر رقم قياسي جديد مع الفريق الملكي هذا الموسم.

باستثناء حراس المرمى، فرونالدو هو اللاعب الوحيد هذا الموسم الذي شارك في كل دقيقة من مباريات ريال مدريد الـ34 في الدوري وتبقى له 4 مباريات فقط لمعادلة الرقم القياسي للمدافع الأرجنتيني فابريتسيو كولوتشيني الذي شارك في 38 مباراة مع فريق ديبورتيفو لاكورونيا عام 2008.

اللاعب البرتغالي تعرض للإصابة في مباراة فياريال التي فاز بها مدريد الأسبوع الماضي بنتيجة 3-0 لكنه أكملها للنهاية. لكن الآشعة المقطعية أظهرت إصابته بإرهاق عضلي ولن يشارك في مباراة رايو فايكانو خارج الديار يوم السبت المقبل خوفا من تفاقم الإصابة قبل مواجهة مانشستر سيتي الحاسمة في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

ليفقد فرصة تحقيق الرقم القياسي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة وأتليتكو مدريد.

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