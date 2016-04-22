ولادة جنين من رحم سيدة ميتة منذ شهرين

نجح أطباء بولنديون في استخراج جنين من رحم أمه المُتوفاة قبل نحو شهرين، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” على موقعها الإلكتروني.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الأم تُوفيت سريرياً قبل 55 يوماً بسبب ورم سرطاني في رأسها، عندما كانت في الأسبوع الـ 17 من الحمل، فقرر الأطباء إبقاء أعضائها الحيوية في حال جيدة لإنقاذ الجنين.

وأضافت أن الأطباء استخدموا أدوات طبية متطورة طوال شهرين، قبل أن يقرروا إجراء عملية قيصرية واستخراج الجنين في الأسبوع الـ 27.

ونقلت “ديلي ميل” عن صحف بولندية محلية قولها إن وزن الجنين عند الولادة لم يتجاوز كيلوغراماً، وقد تمت معالجته نحو شهر، قبل أن يتم تسليمه إلى والده وهو بصحة جيدة وقد بلغ وزنه 3 كيلوغرامات.

وقد وصف الأطباء هذا الإنجاز بالمعجزة، خصوصاً أن هذه التقنية تستخدم للمرة الأولى في بولندا، علماً أنها تحدث للمرة الـ 16 عالمياً.