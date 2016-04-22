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الإسماعيلي يفقد إسلام جمال والوحش أمام بتروجيت

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الإسماعيلي يفقد إسلام جمال والوحش أمام بتروجيت الإسماعيلي يفقد إسلام جمال والوحش أمام بتروجيت

يغيب عن صفوف الإسماعيلي كل من إسلام جمال وعمر الوحش ثنائي الفريق للإيقاف في المباراة القادمة للفريق بالدوري المصري أمام بتروجيت.

الإسماعيلي تعادل أمام غزل المحلة 2-2 في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وفقد الإسماعيلي فرصة الارتقاء للمركز الثاني ولو بشكل مؤقت، بعد التعادل أمام المحلة رغم تقدمه في النتيجة 2-0.

وتلقى إسلام جمال لاعب الزمالك المعار إلى الإسماعيلي بطاقة صفراء هي الثالثة له هذا الموسم. نفس الحال بالنسبة لعمر الوحش، ليغيب الثنائي عن المواجهة القادمة في الدوري أمام بتروجيت.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 25 مباراة.

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