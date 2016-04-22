وفاة غاي هاملتون مخرج أفلام جيمس بوند

توفي المخرج البريطاني الشهير غاي هاملتون Guy Hamilton عن عمر ناهز الـ93 عاماً ولأسباب طبيعية في منزله في إسبانيا.

وأكد خبر وفاة غاي، الذي تولى إخراج أربعة أفلام من سلسلة جيمس بوند، الممثل روجر مور Roger Moore الذي أدى دور العميل 007.

وكتب روجر في تغريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المخرج الكبير غاي هاملتون رحل عن عالمنا ...2016 عام فظيع".

وولد غاي هاملتون في باريس سنة 1922 ودرس في إنجلترا، وخاض مجال السينما الفرنسية في الثلاثينيات، وبدأ يعمل نادل شاي قبل أن يتولى الإخراج بعد الحرب العالمية الثانية ويخرج 22 فيلماً أثناء حياته المهنية.

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