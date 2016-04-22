بالصور: الأمم المتحدة تؤكد أن أنجلينا جولي بخير على طريقتها

ظهرت النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie في صور جديدة نشرتها الصفحة الخاصة للأمم المتحدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وزوجته مع مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويُعتبر هذا هو الظهور العلني الأول للنجمة البالغة من العمر 40 عاماً منذ انتشار أخبار مرضها، الذي أوصل بعض الصحف إلى حدّ نشر خبر وفاتها.

وجاء هذا اللقاء الذي عقد مع الأمين العام للأمم المتحدة يوم الأربعاء، في مقرّ المنظمة، لمناقشة الأوضاع في سوريا على وجه الخصوص.

يُذكر أنّ أنجلينا جولي تستعدّ لإلقاء كلمة رئيسية حول أزمة اللاجئين السوريين، تروي فيها تفاصيل تجربتها معهم؛ وذلك في إطار يوم من التغطية الخاصّة، تنظّمه "بي بي سي"، في جلسة تُعقد يوم 16 مايو/ أيار المقبل في بريطانيا.

براد بيت: انجلينا ليست بخير