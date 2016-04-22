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تامر بسيوني: أدوار عرض سينمائي تتلاعب بتذاكر«فص ملح وداخ»

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تامر بسيوني: أدوار عرض سينمائي تتلاعب بتذاكر«فص ملح وداخ» تامر بسيوني: أدوار عرض سينمائي تتلاعب بتذاكر«فص ملح وداخ»

فيلم فص ملح وداخ

كتب: هاني صابر

فوجئ المخرج تامر بسيوني، أثناء تواجده بإحدي السينمات التي يعرض بها فيلمه السينمائي«فص ملح وداخ»، عند شراءه تذكرة للفيلم، بإبلاغ العاملين بها له عدم وجود الفيلم في دور العرض السينمائي،علي الرغم من وجود الفيلم بدور العرض.

وقال بسيوني في تصريح صحفي، أن هذا الموقف تعرض له شخصياً ، وأنهم شايلين أفيشات الفيلم من السينما، لافتا أن ذلك حدث معه في سينما «هيلتون رمسيس» و«جلاكسي » بالمنيل.

وأعرب،عن إستياءه لما يحدث داخل السينما المصرية تجاه فيلمه السينمائي ، والتي إعتبرها أنها لمصلحة أفلام أخري بدور العرض، بأن تكون متاحة أمام الجمهور علي حساب أفلام معروضة بدور السينما.

وأضاف، أن الفيلم يعرض حاليا في 48 دورعرض سينمائي، لافتا الي ان ردود الافعال التي جاءت عن الفيلم عقب عرضه الخاص من نجوم الفن والاعلاميين الذين حضروا العرض الخاص كان إيجابيا وأن الكوميديا تغلب علي أحداث الفيلم.

وطالب بسيوني، القائمين علي دور العرض، إتاحة الفرصة امام الجمهور، أن يشاهدوا الفيلم الذي يحترم الجمهور بكل فئاته، وأن يبدوا رأيهم فيما يحمله الفيلم من أحداث درامية .

الفيلم يشارك في بطولته عمروعبد الجليل وصفية العمري وهبة مجدي و عبد الرحمن أبو زهرة ، وانعام سالوسة ، ونور الكاديكي ، ومن إخراج تامر بسيوني .

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