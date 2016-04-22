حبس فكهانى لاتهامه بالتعدى جنسيًا على طفل فى المنيا

قررت النيابة العامة بالمنيا، فى التحقيقات التى أجريت، تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام الأول لنيابات جنوب المحافظة، حبس فكهانى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج طفل إلى منزله، والاعتداء عليه جنسيًا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بضبط "عماد.ف"، 33 سنة، فكهانى لقيامه الاعتداء جنسياً على طفل.

وتوصلت التحريات، التى أجراها الرائد عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، إلى أن المتهم قام باستدراج جاره طفل عمره 5 سنوات، إلى منزله بحجة اللهو معه، ثم كتم أنفاسه واعتدى عليه جنسياً، مما أسفر عن إصابة الطفل بشرخ، وتم نقله إلى المستشفى، وتمكن الرائد أحمد النجار معاون المباحث، من ضبط الفكهانى المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

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