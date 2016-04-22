اتحاد عمال مصر: الاحتفال بعيد العمال 28 أبريل بحضور الرئيس السيسي

قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وعضو مجلس النواب، إنه تقرر موعد احتفالية عيد العمال لتكون يوم 28 أبريل الجارى فى أحد فنادق القاهرة، بمشاركة أكثر من 1000 مدعو من القيادات العمالية والعمال ووقيادات ورجال الدولة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاحتفالية ستشهد تكريم 10 من القيادات العمالية، وعددا ممن أفنوا عمرهم فى خدمة العمال والقضايا العمالية فى وزارة القوى العاملة.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس النواب، إلى أنه سيكون هناك لقاء لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مع وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد، ورؤساء النقابات العمالية، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان بمقر مجلس الوزراء، صباح بعد غد الأحد، لوضع الترتيبات النهائية الخاصة بعيد العمال الذى سيحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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