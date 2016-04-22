«جنيفر أنيستون» أجمل امرأة في العالم لعام 2016

اختارت مجلة “بيبول” الأمريكية، الممثلة جنيفر أنيستون أجمل امرأة في العالم للعام 2016.

وأعربت الممثلة البالغة من العمر 47 عاماً والتي اشتهرت بفضل مسلسل “فريندز” عن سعادتها الكبيرة بهذا اللقب الذي سبق أن منحتها إياه “بيبول” سنة 2004 عندما كانت في الخامسة والثلاثين من العمر.

وقالت أنيستون التي تصدرت غلاف المجلة أن مفهوم الجمال تغير كثيراً في نظرها على مر السنين.

وبحسب ما نقله موقع “24″ صرحت “أنيستون” في شريط فيديو بث على موقع “بيبول” أن “المسألة لا تقتصر على الملابس”، بل أن الجمال يعني في نظرها “الثقة والسلام الداخليين واللطف والصدق… وهو يقضي بالتحديات وعدم الشعور بالخجل من الأمور التي لم تسر كالمتوقع”.

وأقرت الممثلة الأمريكية التي تزوجت للمرة الثانية في أغسطس الماضي من الممثل والمخرج الأمريكي جاستن ثيرو (44 عاماً) بأنها بدأت تعتني بمظهرها بعد أن حرمت من دور لأن وكيل الأعمال اعتبرها “ممتلئة الجسم”.

وأصبحت بطلات “فريندز” (1994 – 2004) النجمات التلفزيونيات الأعلى أجراً في العالم خلال تصوير المسلسل الشهير. وقد بلغ أجرهن في آخر موسم من هذا العمل التلفزيوني مليون دولار في الحلقة الواحدة، بحسب موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

ومثلت أنيستون في أكثر من 30 فيلماً منذ العام 1996، من بينها “بروس أولمايتي” مع جيم كاري (2003) و”هوريبل بوسيز” مع كيفين سبايسي (2011).

وكانت مجلة “بيبول” قد منحت لقب أجمل امرأة في العالم العام الماضي للممثلة الأمريكية ساندرا بولوك (51 عاماً).