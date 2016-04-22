أمريكي نجا من عمليتي قلب وكلية..فمات فى حادث مرور

فقد رجل أمريكي حياته، بعدما أنقذه الجراحون من عمليتي زرع قلب وكلى، في حادث مروري.

ولقي الرجل مصرعه، في حادث أثناء تواجده داخل سيارة إسعاف بعد ساعات قليلة من خضوعه لعمليتي زرع قلب وكلية ناجحتين، حيث كان جيمس لارسون (36 عاماً) داخل سيارة إسعاف في طريقه إلى مركز نقاهة صحي بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين ناجحتين عندما وقع حادث مروع لسيارة الإسعاف على الطريق السريع الأمر الذي أدى إلى مقتله هو وسائق السيارة لاري فولر (55 عاماً).

ونقل المسعف ريناتو إندرادا إلى المستشفى إثر إصابته بكسر في الساق وارتجاج في الدماغ في هذا الحادث المروع الذي وقع على أحد الطرق السريعة في مدينة نيويورك وفق ما ورد في قناة “إي بي سي” الإخبارية.

ولم يعرف سبب الحادث الذي وقع لسيارة الإسعاف حتى الآن، ولكن شرطة مدينة نيويورك تقول بأن سيارة الإسعاف جنحت عن الطريق واصطدمت بأحد الجسور. ولا تزال الشرطة تبحث في أسباب الحادث وفق ما ورد في صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.