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إسماعيل ولد الشيخ: الوضع فى اليمن أفضل بالرغم من الخروقات المقلقة للهدنة

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إسماعيل ولد الشيخ: الوضع فى اليمن أفضل بالرغم من الخروقات المقلقة للهدنة إسماعيل ولد الشيخ: الوضع فى اليمن أفضل بالرغم من الخروقات المقلقة للهدنة
قال المبعوث الدولى إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الوضع فى اليمن أفضل بالرغم من الخروقات المقلقة للهدنة، مؤكدا أن التوصل إلى حل عملى وإيجابى يتطلب تنازلا وهذا يعكس مدى التزام الأطراف اليمنية، مضيفا أن الوضع فى اليمن أفضل بالرغم من الخروق المهددة للهدنة.

وأضاف ولد الشيخ، خلال مؤتمر صحفى، أن التوصل إلى حل عملى وإيجابى يتطلب تنازلا وهذا يعكس مدى التزام الأطراف اليمنية، مؤكدا أن هناك تكثيف الجهود لإحلال السلام فى اليمن، كما تطرقا إلى كيفية تثبيث وقف إطلاق النار فى اليمن، وتابع :" ناقشنا تثبيت وقف إطلاق النار وضوابط وقواعد المشاورات فى الجلسة الأولى".

وأشار المبعوث الدولى إلى أن هناك تنفيذ النقاط الخمس ليس على الترتيب بل على التوازى، مضيفا أن المشاورات مستندة بالكامل على القرار الأممى 2216، موضحا أن علينا تكثيف الجهود للوصول إلى السلام عبر المشاورات، وتابع: " نحن أقرب إلى السلام فى اليمن من أى وقت مضى، واللجان المحلية تلعب دورا كبيرا فى تثبيت وقف اطلاق النار".
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