سرقة قطع تاريخية من المعهد الوطنى للتراث بتونس خاصة بالزعيم بورقيبة

> قامت مجموعة من الشباب بسرقة مجموعة من التحف والقطع التاريخية الخاصة بالزعيم التونسى الراحل الحبيب بورقيبة والتى كانت معروضة فى المعهد الوطنى للتراث بقصر السعيد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة أن الشباب كانوا يجهلون القيمة التاريخية للقطع المسروقة، مضيفة أنه تم القبض على إثنين من المجموعة المذكورة اللذّين إعترفا بارتكابهما جريمة السرقة.

وقد تمكنت الداخلية التونسية من ضبط 19 قطعة من أهم القطع المسروقة المتمثلة فى تذكارات وهدايا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، فيما يستمر البحث لضبط بقية القطع والتحف، كذلك ضبط باقى المشاركين فى عملية السرقة.

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