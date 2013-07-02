صحة القليوبية تعلن استمرار الطوارئ والدفع بـ 85 سيارة إسعاف

أعلنت مدرية الصحة بالقليوبية استمرار حالة الطوارئ العامة بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة واستمرار إلغاء الإجازات لجميع العاملين بالصحة من أطباء وممرضات وموظفين.

كما تم الدفع بـ 85 سيارة إسعاف تم توزيعها على مختلف مدن المحافظة والطريق الزراعى، تحسبا لتداعيات التظاهرات الموجودة على أرض المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ وجهزت عربات الإسعاف بما يلزم من أدوات وأدوية طبية وإسعافات أولية لتكون متصلة بغرفة الطوارئ الرئيسية بمديرية الصحة.

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