أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة القليوبية تعلن استمرار الطوارئ والدفع بـ 85 سيارة إسعاف

Google+ Print
صحة القليوبية تعلن استمرار الطوارئ والدفع بـ 85 سيارة إسعاف صحة القليوبية تعلن استمرار الطوارئ والدفع بـ 85 سيارة إسعاف

أعلنت مدرية الصحة بالقليوبية استمرار حالة الطوارئ العامة بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة واستمرار إلغاء الإجازات لجميع العاملين بالصحة من أطباء وممرضات وموظفين.

كما تم الدفع بـ 85 سيارة إسعاف تم توزيعها على مختلف مدن المحافظة والطريق الزراعى، تحسبا لتداعيات التظاهرات الموجودة على أرض المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ وجهزت عربات الإسعاف بما يلزم من أدوات وأدوية طبية وإسعافات أولية لتكون متصلة بغرفة الطوارئ الرئيسية بمديرية الصحة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365