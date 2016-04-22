الجعفري: قطر وتركيا ترعيان الإرهاب وسوريا مستمرة في مفاوضات جنيف

أكد رئيس وفد الحكومة السورية المشارك بجنيف بشار الجعفري اليوم الجمعة، استمرارهم في المفاوضات، لافتًا إلى أنه سيتلقى المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، الاثنين المقبل، وذلك بعد إعلان المعارضة تعليق مشاركتها في أي محادثات رسمية.

وأوضح الجعفري، في مؤتمر صحفي، أنه ناقش مع دي ميستورا اليوم القضايا الإنسانية المرتبطة بالأزمة السورية.

واتهم الجعفري قطر وتركيا برعاية الإرهاب في سوريا، منددًا في الوقت ذاته بالعقوبات غير القانونية التي تفرضها القوى الكبرى على سوريا والتي تشمل مقاطعة البنوك السورية ومنع الاستثمار وقال متهكما “إن الاستثمار الوحيد في سوريا على ما يبدو هو الاستثمار في الإرهاب”.

وغادر أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة جنيف احتجاجا على تكثيف الغارات الحكومية.

ووفق مصادر في المعارضة فإن المتحدث باسم الهيئة وشخصين آخرين يتولون متابعة اللقاءات غير الرسمية في جنيف.

وكانت روسيا قد اتهمت المعارضة بالاتزاز بعد اتخاذ قرار مغادرة جنيف.